Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail Gazze’ye saldırı başlattı

’ye saldırı başlattı

Giriş Tarihi: 21.7.2018
İsrail Gazze’ye saldırı başlattı
Filıstınlılerın sınırında aylardır sürdürdüğü Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında, ordusu yine kan döktü. 4 Filistinliyi daha şehit eden İsrail ordusu, Gazze'ye de saldırı başlattı. Barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açan İsrail askerleri, Gazze sınırında bir genci şehit etti. Güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerindeki iki gözetleme noktasına düzenlenen saldırılarda da Kassam Tugayları'nın 3 mensubu şehit düştü. Saldırılarda 120 Filistinli de yaralandı. Ardından İsrail ordusu, askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle Gazze'ye savaş uçakları, tank ve top ateşiyle 'a ait noktalara yoğun saldırı başlattı. Bir askerin öldüğünü açıklayan ordu, operasyonun ne kadar süreceği konusunda bilgi vermedi. 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde, bugüne kadar 140'tan fazla Filistinli şehit oldu. Öte yandan Kudüs'teki 'da okunan cuma hutbesinde de Yahudi Ulus Devlet yasasına tepki gösterildi. Hutbede, yasanın Filistin varlığını hedef aldığı vurgulandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail Gazze’ye saldırı başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN