İsrail Gazze’ye saldırı başlattı

Filıstınlılerın Gazze
sınırında aylardır sürdürdüğü Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında, İsrail
ordusu yine kan döktü. 4 Filistinliyi daha şehit eden İsrail ordusu, Gazze'ye de saldırı başlattı. Barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açan İsrail askerleri, Gazze sınırında bir genci şehit etti. Güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerindeki iki gözetleme noktasına düzenlenen saldırılarda da Kassam Tugayları'nın 3 mensubu şehit düştü. Saldırılarda 120 Filistinli de yaralandı. Ardından İsrail ordusu, askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle Gazze'ye savaş uçakları, tank ve top ateşiyle Hamas
'a ait noktalara yoğun saldırı başlattı. Bir askerin öldüğünü açıklayan ordu, operasyonun ne kadar süreceği konusunda bilgi vermedi. 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde, bugüne kadar 140'tan fazla Filistinli şehit oldu. Öte yandan Kudüs'teki Mescid-i Aksa
'da okunan cuma hutbesinde de Yahudi Ulus Devlet yasasına tepki gösterildi. Hutbede, yasanın Filistin varlığını hedef aldığı vurgulandı.