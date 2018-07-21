Kıbrıs’ta çözüm herkesin menfaatine

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı
vesilesiyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
'ya mesaj gönderdi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'ni yürüyeceği yolda desteklemeyi, gerek Kıbrıs adasında, gerek Doğu Akdeniz
'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olmayı sürdürecektir." Kıbrıs'ta nihai çözüm hedefine ulaşılmasının, Doğu Akdeniz'in bir güvenlik sahasına dönüşmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları belirtti: "Bu da başta adadaki iki taraf olmak üzere, tüm taraflar ile uluslararası toplumun ve dünya barışının menfaatine olacaktır. Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir bir kapsamlı çözüme ulaştırılabilmesi için son yarım asırdır elbirliğiyle çabalıyoruz. Ancak, Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye bu doğrultuda üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmiş olsa da, maalesef Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde yeni bir ortaklık kurmaya ısrarla yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle on yıllardır yürütülen müzakere süreçlerinden istenilen sonuç alınamamıştır." Bunun son örneğine, geçen yıl Kıbrıs Konferansı'nda anlaşma elde edilememesiyle şahit olunduğuna dikkat çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Ancak tabiatıyla Anavatan ve garantör Türkiye, çözüm ve uzlaşı yönündeki iradesini defalarca ispat etmiş bulunan Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına da izin vermeyecektir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." Bu arada Erdoğan dün Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. İki lider, ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik görüş teatisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kutlamalar için gittiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü. Oktay, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki tarafın eşitliğini sağlayacak çözümü desteklemeye devam ettiğini söyledi. ANKARA ŞAFAK NÖBETİ TUTULDU
KKTC'DE, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplanan binlerce Kıbrıs Türkü "şafak nöbeti" tuttu. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44. yıl dönümünde temsili 50. Alay, o dönem olduğu gibi sahile gelip sancaklarını açarak mücahitlerle buluştu. Sahnede meşalelerin yakılmasıyla devam eden nöbete katılan binlerce kişi, 44 sene önce çıkarmanın yapıldığı sahile indi. Daha sonra harekatta şehit olan Türk askerleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Özel sahne gösterilerinin yer aldığı etkinlikte sanatçı Kıraç da konser verdi.