Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kıbrıs’ta çözüm herkesin menfaatine

’ta çözüm herkesin menfaatine

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümü kutlandı. Başkan Erdoğan, KKTC lideri Akıncı’ya gönderdiği mesajda “Türkiye, Kıbrıs halkının mağdur olmasına izin vermeyecek” dedi

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Kıbrıs’ta çözüm herkesin menfaatine
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve vesilesiyle KKTC Cumhurbaşkanı 'ya mesaj gönderdi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye, Kuzey Türk Cumhuriyeti'ni yürüyeceği yolda desteklemeyi, gerek Kıbrıs adasında, gerek 'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olmayı sürdürecektir." Kıbrıs'ta nihai çözüm hedefine ulaşılmasının, Doğu Akdeniz'in bir güvenlik sahasına dönüşmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları belirtti: "Bu da başta adadaki iki taraf olmak üzere, tüm taraflar ile uluslararası toplumun ve dünya barışının menfaatine olacaktır. Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir bir kapsamlı çözüme ulaştırılabilmesi için son yarım asırdır elbirliğiyle çabalıyoruz. Ancak, Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye bu doğrultuda üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmiş olsa da, maalesef Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde yeni bir ortaklık kurmaya ısrarla yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle on yıllardır yürütülen müzakere süreçlerinden istenilen sonuç alınamamıştır." Bunun son örneğine, geçen yıl Kıbrıs Konferansı'nda anlaşma elde edilememesiyle şahit olunduğuna dikkat çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Ancak tabiatıyla Anavatan ve garantör Türkiye, çözüm ve uzlaşı yönündeki iradesini defalarca ispat etmiş bulunan Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına da izin vermeyecektir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." Bu arada Erdoğan dün Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. İki lider, ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik görüş teatisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kutlamalar için gittiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü. Oktay, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki tarafın eşitliğini sağlayacak çözümü desteklemeye devam ettiğini söyledi. ANKARA

ŞAFAK NÖBETİ TUTULDU
KKTC'DE, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplanan binlerce Kıbrıs Türkü "şafak nöbeti" tuttu. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44. yıl dönümünde temsili 50. Alay, o dönem olduğu gibi sahile gelip sancaklarını açarak mücahitlerle buluştu. Sahnede meşalelerin yakılmasıyla devam eden nöbete katılan binlerce kişi, 44 sene önce çıkarmanın yapıldığı sahile indi. Daha sonra harekatta şehit olan Türk askerleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Özel sahne gösterilerinin yer aldığı etkinlikte sanatçı Kıraç da konser verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıbrıs’ta çözüm herkesin menfaatine
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN