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, ’ta üs kuracak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ’nun ’ta askeri üs kuracağını söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 17:16
NATO, Irak’ta üs kuracak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 'nun 'ta askeri üs kuracağını söyledi.

ÜSSÜN TEMEL AMACI IRAK ASKERLERİNİ EĞİTMEK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, NATO'nun önümüzdeki sonbaharda Irak'ta askeri üs kuracağını açıkladı. Votel, "Üssün temel görevi Irak askerlerini eğitmek olacak. Irak'ın güvenlik sisteminde başlattığı reformda büyük bir katkısı olacak" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce NATO'nun Irak güvenlik güçlerini eğitmek için Irak'a heyet gönderileceğini söylemişti.

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NATO, Irak’ta üs kuracak
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