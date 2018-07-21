Talih kuşu ‘dünyanın merkezi’ne kondu

Süper
Loto'da 9 haftanın ardından 27 milyon 95 bin TL
'ye ulaşan rekor ikramiye, kuponunu Eskişehir
'in Sivrihisar ilçesinden yatıran talihlinin oldu. Kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Taner Çakır, geçen yıl da bir talihlinin yine bayilerinden oynadığı Şans Topu
'ndan 320 bin TL ikramiye kazandığını söyledi. Çakır, "Herkes kime çıktığını merak ediyor. Hiç oynamayanlar bile Süper Loto
oynamak için buraya geliyor" dedi. Nasreddin Hoca
'nın doğup büyüdüğü yer olarak bilinen ve hocanın "dünyanın merkezi" diye adlandırdığı Sivrihisar'ın sakinleri, 6 bilen kişinin kuponunu ilçedeki bayiye yatırmış olmasından mutluluk duyuyor.