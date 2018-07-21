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Talih kuşu ‘dünyanın merkezi’ne kondu

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Talih kuşu ‘dünyanın merkezi’ne kondu
Süper Loto'da 9 haftanın ardından 27 milyon 95 bin 'ye ulaşan rekor ikramiye, kuponunu 'in Sivrihisar ilçesinden yatıran talihlinin oldu. Kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Taner Çakır, geçen yıl da bir talihlinin yine bayilerinden oynadığı 'ndan 320 bin TL ikramiye kazandığını söyledi. Çakır, "Herkes kime çıktığını merak ediyor. Hiç oynamayanlar bile oynamak için buraya geliyor" dedi. 'nın doğup büyüdüğü yer olarak bilinen ve hocanın "dünyanın merkezi" diye adlandırdığı Sivrihisar'ın sakinleri, 6 bilen kişinin kuponunu ilçedeki bayiye yatırmış olmasından mutluluk duyuyor.
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Talih kuşu ‘dünyanın merkezi’ne kondu
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