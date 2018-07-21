Tsunami yaratan volkan yine aktif

Endonezya'da
Anak Krakatau yanardağı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı. Patlama nedeniyle volkanı yamaçlarından lav aktığı ve gökyüzünü kül bulutlarının kapladığı belirtildi. Yetkililer, volkanik adanın turistik bir bölge olduğunu ancak yaşam olmaması nedeniyle şimdilik hayati bir tehlike yaratmadığını kaydetti. 1883'te beklenmedik bir anda faaliyete geçen Krakatau, 30 metre yüksekliğinde dev tsunami
lerin oluşmasına neden olmuştu. Patlama nedeniyle volkandan çıkan duman, kül ve taşlar 20 kilometrelik bir alana yayılmış ve 36 bin kişi hayatını kaybetmişti.