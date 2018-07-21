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yaratan volkan yine aktif

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Giriş Tarihi: 21.7.2018
Tsunami yaratan volkan yine aktif
Endonezya'da Anak Krakatau yanardağı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı. Patlama nedeniyle volkanı yamaçlarından lav aktığı ve gökyüzünü kül bulutlarının kapladığı belirtildi. Yetkililer, volkanik adanın turistik bir bölge olduğunu ancak yaşam olmaması nedeniyle şimdilik hayati bir tehlike yaratmadığını kaydetti. 1883'te beklenmedik bir anda faaliyete geçen Krakatau, 30 metre yüksekliğinde dev lerin oluşmasına neden olmuştu. Patlama nedeniyle volkandan çıkan duman, kül ve taşlar 20 kilometrelik bir alana yayılmış ve 36 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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Tsunami yaratan volkan yine aktif
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