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'dan flaş çıkışı! İlişkilerin yumuşatılması için...

, 2017 yılının eylül ayında skandal bir şekilde 'ye yönelik Hermes kredilerine getirdiği sınırlama yaptırımını kaldırdı. Almanya ayrıca Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını da yumuşattı.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 10:22
Almanya'dan flaş Türkiye çıkışı! İlişkilerin yumuşatılması için...

'nin en önemli ticari ortaklarından , geçen yıl eylül ayında Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerine yönelik Hermes kredilerine getirdiği üst sınırı kaldırdı. Karara göre Alman şirketlerine sağlanan Hermes kredi ve yatırım garantilerine getirdiği 1.5 milyar euroluk üst sınırın süresini uzatmayacak.

SEYAHAT UYARISI HAFİFLETİLDİ!

yönetimi, Türkiye'ye karşı seyahat uyarısını da hafifletti. Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Hermes kredilerinde Türkiye'ye uygulanan üst sınır güncellenecek. Yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla uygulanan Hermes garantisi, şirketlerin yabancı iş ortaklarının ödemleri aksatması durumunda doğacak zararara karşı korumayı amaçlıyor. Alman verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 7 bin Alman şirketi faaliyet gösteriyor.

GÖRÜŞMELER BLOKE EDİLDİ

Türkiye'ye yönelik üst sınır aralarında insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve gazeteci Deniz Yücel'in de olduğu Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmasıyla devreye sokulmuştu.

İlişkilerin gerilmesiyle birlikte Almanya skandal bir kararla Türkiye için seyahat uyarısında bulunmuş ve ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'ni güncelleştirme görüşmelerini bloke etmişti.

SEYAHAT UYARISI HAFİFLETİLDİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı da internet sitesindeki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını hafifletti. Uyarıda Türkiye'ye gidecek Alman vatandaşların turistik bölgeler de dahil, ülkenin tamamında keyfi tutuklamalarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyordu. Son yapılan güncellemede bu ifade kaldırıldı.

Bu, Almanya tarihinde kara bir lekedir

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Almanya'dan flaş Türkiye çıkışı! İlişkilerin yumuşatılması için...
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