İran'dan çok sert ABD açıklaması

Ruhani, başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ve genel olarak Washington yönetiminin İran politikasını eleştirdi.

Beyaz Saray'ın hiçbir dönemde bu düzeyde uluslararası hukuk, İslam ve Filistin karşıtlığı yapmadığını belirten Ruhani, "ABD'nin İran'a yönelik asıl siyaseti yaptırımlarla zayıflatmak, yıkmak ve bölmekten ibarettir." dedi.

"ABD'NİN KOMPLOSU İRAN HALKINI YORMAKTIR"

İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getiren Ruhani, "ABD'nin son komplosu İran halkını yormaktır. Eğer Trump gibi yalancı zorbaya teslim olursak İran'ı yağmalayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın stratejik derinliğinin doğudan Hint alt kıtası, batıdan Akdeniz, güneyde Kızıldeniz'e ve kuzeyde Kafkasya'ya uzandığını söyleyen Ruhani, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır." diye konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN'LA İLİŞKİLERİMİZİ DÜZELTMEK İSTİYORUZ"

Ruhani, İran'ın komşularıyla ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"En iyi ilişkileri komşularımızla kurmak istiyoruz. Yeni şartlar içinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz. İki yolumuz var. Ya teslim olacağız ya direneceğiz. Bu gün ABD ile diyalog kurmak, teslim olmak ve İran'ın kazanımlarını kaybetmesi demektir."