PKK İran’a savaş açtı

İran
resmi ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Rıza Mirzayi, dün sabaha karşı Irak sınırındaki Merivan kent kırsalında Devrim Muhafızları Ordusu güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını duyurdu. İranlı haber kuruluşu Press TV, 11 askerin hayatını kaybettiği ve 8 askerin de yaralandığı saldırıyı terör örgütü PKK
'nın İran kolu PJAK'ın üstlendiğini bildirdi. Teröristlerin cephaneliği havaya uçurduğundan Devrim Muhafızları'nın kaybının bu kadar büyük olduğu açıklandı. Öte yanden Irak ordusunun sınır bölgelerinden çekilmesiyle birlikte terör örgütü PKK ve ona bağlı grupların tekrar Sincar'da konuşlanmaya başladığı öne sürüldü. Musul'daki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt, terör örgütünün Musul'da 3 sığınak yaptığını söyledi. Huveyt, halkın örgütün kente sızmasından endişe duyduğunu belirtiyor.