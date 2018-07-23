ABD’de rehine krizi kanlı bitti

ABD
'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles
şehrinde büyükannesini silahla yaralayan, onun yanındaki bir kadını da rehin alan 28 yaşındaki bir adam kaçmaya çalıştı. Polis kovalamacası sırasında zanlı bir süpermarkete girerek içerdekileri rehin aldı. Saldırgan ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada süpermarkette bulunan bir kadın yaşamını yitirdi. Saldırgan sonunda kendini kelepçeleyerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Süpermarketteki rehineler arasında bulunan 12 ila 81 yaşlarındaki 6 kişi, yaşanan arbede sırasında aldıkları ufak tefek yaralar nedeniyle hastaneye sevk edildi. Vücudunda 7 kurşun yarası olduğu tespit edilen büyükannenin ise durumunun kritik olduğu belirtildi. Süpermarkette hayatını kaybeden kadının saldırgan tarafından mı vurulduğu yoksa polis kurşunuyla mı öldürüldüğü otopsi sonunda anlaşılacak.