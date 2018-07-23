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ABD’den ’ta gücüne makas

Giriş Tarihi: 23.7.2018
ABD’den Kıbrıs’ta BM gücüne makas
Birleşmiş Milletler () Barış Gücü misyonlarında reform talep eden ABD, 'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyonu'nun da küçültülmesini istiyor. Barış gücü misyonlarına yaptığı finansal katkıyı azaltan ve bazı misyonlardaki askerlerin sayısının azaltılmasını sağlayan Trump yönetimi, Kıbrıs'taki Barış Gücü Misyonu'nda da reform yapılmasını ve misyondaki Barış Gücü askerlerinin sayısının azaltılmasını talep ediyor. ABD'nin adada liderlerden de "siyasi süreç konusunda acil adım atmaları talebinde bulunduğu" belirtiliyor.
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ABD’den Kıbrıs’ta BM gücüne makas
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