ABD’den Kıbrıs’ta BM gücüne makas

Birleşmiş Milletler (BM
) Barış Gücü misyonlarında reform talep eden ABD, Kıbrıs
'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyonu'nun da küçültülmesini istiyor. Barış gücü misyonlarına yaptığı finansal katkıyı azaltan ve bazı misyonlardaki askerlerin sayısının azaltılmasını sağlayan Trump yönetimi, Kıbrıs'taki Barış Gücü Misyonu'nda da reform yapılmasını ve misyondaki Barış Gücü askerlerinin sayısının azaltılmasını talep ediyor. ABD'nin adada liderlerden de "siyasi süreç konusunda acil adım atmaları talebinde bulunduğu" belirtiliyor.