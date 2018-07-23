Beyaz Kasklılar’a tahliye operasyonu

Suriye
'de yarım milyon insanın ölümüne, 13.5 milyon kişinin evlerini terk etmesine neden olan iç savaşta sivil savunma ağı olarak görev yapan Beyaz Kasklılar
, Esad rejiminin saldırıları yüzünden bir bölgede mahsur kalınca uluslararası operasyonla ülke dışına çıkarıldı. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri
üzerinden Suriye'yi terk eden sivil savunma gönüllüsü ile ailelerinden oluşan 422 kişinin Ürdün'e geçtiği belirtildi. ŞAM İZİN VERMEMİŞTİ
Olay Esad rejimi ve Rusya'nın, ülkenin güneyindeki Kuneytra ve Deraa bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından yaşandı. Son taaruzun ardından 260 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, bunların bir kısmı da İsrail kontrolü altındaki Golan Tepeleri'ne yakın alanlarla sığındı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre Şam
rejimi, ateşkes anlaşmasının ardından diğer muhaliflerin Suriye'nin kuzeyine gitmesine izin verirken, Beyaz Kasklılar'ın ve ailelerinin bölgeden ayrılmasına engel oldu. Bunun üzerine uluslararası caima harekete geçti.
İsrail'in açıklamasında "ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin isteği üzerine Beyaz Kasklılar'ın tahliye operasyonu gerçekleştirildi" denildi. Kanada Dışişleri Bakanı Chrysita Freeland'in 'kahramanlar' olarak nitelendirdiği Beyaz Kasklılar ve ailelerinin, İsrail üzerinden Ürdün'e ulaştıkları kaydedildi.
Ürdünlü yetkililer bu kişilerin üç ay sonra İngiltere, Almanya ve Kanada tarafından kabul edileceklerini aktardı. 422 kişiden 98'inin sivil savunma gönülüsü olduğu, bunlardan 50'sinin aileleriyle Kanada'ya yerleştirileceği ifade edildi.
2013'ten bu yana 200 üyesini kaybeden Beyaz Kasklılar adlı sivil savunma grubu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş, haklarındaki belgesel de Oscar'a layık görülmüştü.