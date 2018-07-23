Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Beyaz Kasklılar’a tahliye operasyonu

’a tahliye operasyonu

iç savaşında sayısız saldırıya maruz kalan ve bombardıman alanlarındaki yaralılara ilk ulaşan ekip olarak dünyada tanınan , uluslararası bir operasyonla ülkeden kaçırıldı

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Beyaz Kasklılar’a tahliye operasyonu
'de yarım milyon insanın ölümüne, 13.5 milyon kişinin evlerini terk etmesine neden olan iç savaşta sivil savunma ağı olarak görev yapan , Esad rejiminin saldırıları yüzünden bir bölgede mahsur kalınca uluslararası operasyonla ülke dışına çıkarıldı. İsrail işgali altındaki üzerinden Suriye'yi terk eden sivil savunma gönüllüsü ile ailelerinden oluşan 422 kişinin Ürdün'e geçtiği belirtildi.

ŞAM İZİN VERMEMİŞTİ
Olay Esad rejimi ve Rusya'nın, ülkenin güneyindeki Kuneytra ve Deraa bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından yaşandı. Son taaruzun ardından 260 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, bunların bir kısmı da İsrail kontrolü altındaki Golan Tepeleri'ne yakın alanlarla sığındı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre rejimi, ateşkes anlaşmasının ardından diğer muhaliflerin Suriye'nin kuzeyine gitmesine izin verirken, Beyaz Kasklılar'ın ve ailelerinin bölgeden ayrılmasına engel oldu. Bunun üzerine uluslararası caima harekete geçti.
İsrail'in açıklamasında "ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin isteği üzerine Beyaz Kasklılar'ın tahliye operasyonu gerçekleştirildi" denildi. Kanada Dışişleri Bakanı Chrysita Freeland'in 'kahramanlar' olarak nitelendirdiği Beyaz Kasklılar ve ailelerinin, İsrail üzerinden Ürdün'e ulaştıkları kaydedildi.
Ürdünlü yetkililer bu kişilerin üç ay sonra İngiltere, Almanya ve Kanada tarafından kabul edileceklerini aktardı. 422 kişiden 98'inin sivil savunma gönülüsü olduğu, bunlardan 50'sinin aileleriyle Kanada'ya yerleştirileceği ifade edildi.
2013'ten bu yana 200 üyesini kaybeden Beyaz Kasklılar adlı sivil savunma grubu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş, haklarındaki belgesel de Oscar'a layık görülmüştü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyaz Kasklılar’a tahliye operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN