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'GK, Arakanlılar için daha fazlasını yapmalı'

Birleşmiş Milletler 'nin temmuz ayı dönem başkanı 'in Olof Skoog, Arakan krizinin çözümü konusunda konseyin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 23:48
'BMGK, Arakanlılar için daha fazlasını yapmalı'

Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'a ziyaretinin ardından BM 'ni ilk kez kapalı oturumda bilgilendirdi.

BM Güvenlik Konseyinin temmuz ayı dönem başkanı 'in BM Olof Skoog, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Arakan krizinin çözümü konusunda, "Olmak istediğimiz yere ulaşamadığımızı düşünürsek, konsey daha fazlası ve daha iyisini yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

'nın BM Daimi Temsilcisi Lise Gregoire van Haaren da Arakanlı mültecilerin Myanmar güvenlik güçlerinin şiddetinden kaçıp Bangladeş'e sığınmalarının üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini belirterek, ''Zaman tükeniyor ve sorumluların hesap vermesi gerek. Güvenilir adımlar atıldığını görmemiz gerek." dedi.

700 BİN ARAKANLI EVLERİNDEN UZAKTA

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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