Fanatikler polis korumasında Mescid-i Aksa’ya girdi

İsrail
polisi eşliğindeki binden fazla fanatik Yahudi, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs
'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa
'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada gruplar halindeki fanatiklerin, polis koruması altında Mescid-i Aksa'nın El Meğaribe kapısından Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği belirtildi.
Aralarında aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick'in de bulunduğu Yahudilerin bir müddet Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştığı kaydedildi. Bölgedeki görgü şahitlerinin aktardığına göre, Aksa'nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Filistin
lilerin avluya girmesine ise kimlik kontrolünün ardından izin verdi. Olaya ait sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, fanatik Yahudilerin baskınına tepki göstermek için Filistin bayrağı açan bir çocuk da İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.
Dün düzenlenen baskın, Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla gerçekleşti. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken, bu yılın "ilk altı ayında" söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı belirtildi. HER GİRİŞE BARİYER
Aşırı sağcı Yahudiler, matem günü saydıkları Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıldönümünü bahane edip Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi.