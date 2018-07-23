İran’da 5.9’luk deprem: 40 yaralı

İran
'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Taze Abad ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem
de 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Kirmanşah Eyalet Valisi Huşeng Bazvend, merkez üssü Taze Abad ilçesi olan depremde yaralananların sayısını 40 kişi olarak açıkladı. İranlı Öğrenciler Ajansı ISNA'ya konuşan Bazvend, sarsıntının kırsal bölgelerdeki bazı evlerde hasara yol açtığını sözlerine ekledi. Depremin ardından bir saat içinde 20 artçı sarsıntı yaşanan bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.