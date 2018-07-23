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İsrail'in Suriye'ye saldırdığı iddia edildi

Suriye'de Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in Hama'da rejime ait askeri üssü vurduğunu öne sürdü.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 10:00
İsrail'in Suriye'ye saldırdığı iddia edildi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Hama'daki Masyaf bölgesinde bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini iddia etti.

Rejimin haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, dün akşam rejimin Masyaf üssündeki bir askeri noktayı vurduğu belirtildi.
Haberde, İsrail'in ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'da "yenilen" teröristlerine destek olmayı hedeflediği, saldırı neticesinde sadece hasar oluştuğu öne sürüldü.

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Masyaf, rejimin kimyasal silah tesislerinden birinin yer aldığı bölge olarak biliniyor.

İsrail, son 3 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam'da rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.

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İsrail'in Suriye'ye saldırdığı iddia edildi
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