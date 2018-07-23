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Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami'nin talimatı üzerine Havalimanı'nda incelemelerde bulunan teknik heyetin uçuşlar için onay verdiği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 19:40
Kerkük Havalimanı uçuşlara hazır

Valisi Rakan Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük Havalimanı'nı ziyaret eden Irak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı teknik heyet havalimanının uçuşlara hazır olduğunu onayladı." dedi.

Kerkük halkına hizmet edecek bir havalimanının on yıllardır vatandaşların en büyük hayali olduğunu belirten Said, "Heyetin tam hazır onayının ardından havalimanı açılışının önünde hiçbir engel kalmadı." diye konuştu.

Vali Said, kısa süre içinde yurt içi ve yurt dışı uçuşlara açılması planlanan havalimanının kentin ekonomisine büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Kerkük Havalimanı, 2003'teki işgali sonrası uzun süre ABD'li askerler tarafından üs olarak kullanılmıştı.

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Kerkük Havalimanı uçuşlara hazır
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