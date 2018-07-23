Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 8 ölü

'da camiye bombalı saldırı: 8 ölü

ülkesi 'nin kuzeydoğusunda örgütünün camiye düzenlendiği bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 16:52
Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 8 ölü

Borno eyaletteki sivil kuvvet Ibrahim Liman, gazetecilere yaptığı açıklamada, örgüt üyelerinin sabah namazında eyalete bağlı Konduga bölgesinde bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

Liman, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de ağır yaralandığını kaydetti.

'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren 'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 8 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN