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Trump, yine Amazon'u hedef aldı

Başkanı , e-ticaret devi Amazon ile şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un sahibi olduğu The gazetesini eleştirmeye devam etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 17:21
Trump, yine Amazon'u hedef aldı

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amazon , 2 ay önce Yüksek Mahkeme'de vergi davasını kaybettiğinden beri bana karşı cephe aldı. Posta Ofisi'ne gerçek maliyetin çok küçük miktarına paketlerinin büyük bölümünü taşıtıp onu kendi kuryesi gibi kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump bugünkü paylaşımında, "Fikrimce, the Washington Post gazetesi Amazon için pahalı bir lobiciden başka bir şey değil (bir servet kaybediyor.) Birçok kişinin getirmek istediği antitröst iddialara karşı korunmak için mi kullanılıyor?" yorumunda bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen ay, eyaletlerin internet üzerinden yapılan alışverişlerden (e-ticaret) satış vergisi toplayabileceğine karar vermişti.

Trump, nisan ayında yaptığı paylaşımda, ABD Posta Ofisi'ni, Amazon'un paketlerini taşıdığı için "kurye" olmakla nitelendirmiş ve Post Ofisi'nin büyük miktarda para kaybettiğini iddia etmişti.

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un 2013'te satın aldığı The Washington Post gazetesi, Trump'ı seçim kampanyası sırasında hedef almış ve Beyaz Saray'da göreve başlamasının ardından farklı politikalarını eleştirmeye devam etmişti.

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Trump, yine Amazon'u hedef aldı
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