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Zarif'ten Trump'a 'dikkatli ol' cevabı

Bakanı Cevad Zarif, Başkanı 'ın son açıklamalarına "etkilenmedik, dikkatli ol" şeklinde cevap verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 00:36

Bakanı Cevad Zarif, Başkanı 'a, "etkilenmedik, dikkatli ol" şeklinde cevap verdi.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın son açıklamalarından etkilenmediklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Etkilenmedik: Dünya birkaç ay önce daha sert yaygaralara şahit oldu. İranlılar 'daha medeni olanlardan' 40 yıldır bu yaygaraları duyuyor. Biz binlerce yıldır varız ve bazı ülkelerin ömründen daha fazla hayatta kalan kendi imparatorluğumuz dahil birçok imparatorluğun çöküşünü gördük. Dikkatli ol!"

, dün yaptığı açıklamada, ABD yönetimini "tehdit" etmiş, Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'yi bir daha ABD'yi tehdit etmemesi için sert bir dille "uyarmıştı". ?

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Zarif'ten Trump'a 'dikkatli ol' cevabı
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