Cami ve kilise yağmur duasında

İngiltere'de göllerin kurumaya yüz tutması, İsveç'te söndürülemeyen orman yangınları ve Belçika 'da baş gösteren içme suyu sıkıntısının ardından şimdi de Hollanda 'da kuraklığa çözüm aranıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre yaklaşık 1 aydır yağmur yağmayan Hollanda'da ilk kez cami ve kilise görevlileri yağmur duası na çıktı. Hollanda Faslı Camiler Konseyi (RMMN) Sözcüsü Said Bouharrou, kuraklık nedeniyle yağmur duasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ülkede camilerde, mahsullerin daha fazla zarar görmemesi ve çiftçilerin zor durumdan kurtulması için dua edildi. Dua, sadece camilerle sınırlı kalmadı. Hollanda'da kiliselerde de yağmur duaları başlatıldı. Habere göre ülkenin doğusundaki Overijssel eyaletindeki kiliselerde bir an önce yağmur yağması için dualar ediliyor. Kiliseler Platformu'ndan Mink de Vries, çiftçi aileleri için de dua ettiklerini belirterek, kuraklığın en çok üretici kesimleri etkilediğini söyledi.Haberde ayrıca şu bilgilere yer verildi: "Yazların genellikle bol yağışlı olarak geçtiği Belçika ve Hollanda'da bu yıl özellikle meralar tamamen sarardı. Bu nedenle sığır ve at çiftliklerinin ciddi otlak sıkıntısı yaşadığı belirtiliyor. Ren Nehri'nin kolu olan Maas, su seviyesindeki azalma nedeniyle, neredeyse yürüyerek geçilebilecek hale geldi. Göl, gölet ve derelerdeki suyun çekilmesi, buralarda yaşayan balık ve diğer canlıları tehdit ediyor. Bu nedenle canlılar için kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Yetkililer, sıcaklarda evcil hayvanların sağlığına dikkat edilmesi uyarısı yapıyor. Hayvanların derilerinde sıcak nedeniyle meydana gelen tahrişin, ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Köpeklerin, asfalt üzerinde yürütülmemesi uyarısı yapılıyor."Kuraklık nedeniyle Belçika'da da içme suyu sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor. Bazı bölgelerde su seviyesinin iyice düşmesi üzerine, bahçe, yeşil alan ve spor sahalarının sulanmasına sadece belirli saatlerde izin veriliyor. Belirlenen saatler dışında sulama yapanlara bin 600 euroya kadar para cezası veriliyor. Belçika'daki tüm doğa rezervlerinde de, orman yangını riskine karşı sigara ve ateş yakma yasağı getirildi.