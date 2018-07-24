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Valiliği’ne silahlı saldırı düzenlendi

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Erbil Valiliği’ne silahlı saldırı düzenlendi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil valilik binasına dün sabah 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlattığı ve olayda bir polisin yaralandığı bildirildi. Saldırganlar tarafından rehin alındığı belirtilen 1 valilik personeli güvenlik güçlerince kurtarıldı. Saldırının yerel saatle sabah 07.15'te gerçekleştiğini belirten Valisi Nevzat Hadi, henüz mesai saati başlamadığı esnada saldırganların binanın önünde nöbet tutan güvenlik güçlerine ateş açtığını söyledi. Saldırının terör örgütü tarafından planlandığı tahmin ediliyor. 3 saldırgan öldürüldü.
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Erbil Valiliği’ne silahlı saldırı düzenlendi
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