Erbil Valiliği’ne silahlı saldırı düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil valilik binasına dün sabah 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan biri üzerindeki
bombayı patlattığı ve olayda bir polisin yaralandığı bildirildi. Saldırganlar tarafından rehin alındığı belirtilen 1 valilik personeli güvenlik güçlerince kurtarıldı. Saldırının yerel saatle sabah 07.15'te gerçekleştiğini belirten Erbil
Valisi Nevzat Hadi, henüz mesai saati başlamadığı esnada saldırganların binanın önünde nöbet tutan güvenlik güçlerine ateş açtığını söyledi. Saldırının terör örgütü DEAŞ
tarafından planlandığı tahmin ediliyor. 3 saldırgan öldürüldü.