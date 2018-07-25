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ABD, 'a 195 milyon dolarlık askeri yardım yapacak

Bakanlığı, 2017'de askıya aldığı yardımı, 'ın Amerika'nın kaygılarına "cevap verdiği" gerekçesiyle yapma kararı aldığını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 23:34
ABD, Mısır'a 195 milyon dolarlık askeri yardım yapacak

Bakanlığı, "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle 2017 yılında askıya aldığı 'a 195 milyon dolarlık askeri yardımı yapacaklarını duyurdu.

ABD ndan üst düzey bir yetkili, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin Mısır'la ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğine vurgu yapılarak, "Geçtiğimiz sene içerisinde Mısır hükümetiyle ilişkilerimizi güçlendirmek için diplomatik ve ortak güvenlik kaygılarımız bağlamında yakın ilişki içerisinde olduk." ifadeleri kullanıldı.

Bu süre içerisinde Mısır'ın ABD'nin kaygılarına "cevap verdiği" kaydedilen açıklamada, ABD'nin askıya aldığı yardımları Mısır'a tekrar yapma kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, "ABD, Mısır'a yapılacak 195 milyon dolarlık askeri yardımın yapılması yönünde karar almıştır." ifadesine yer verildi.

Mısır'a dair "bazı alanlarda kaygıların" devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bu konulara ilişkin görüşmelerin de devam edeceğini belirtildi.

ABD yönetimi, Ağustos 2017'de Mısır'daki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Mısır'a yapılacak 195 milyon dolarlık askeri yardımı askıya aldığını duyurmuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı 'yi 3 Temmuz 2013'te askeri darbe ile deviren Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimi ele geçirmişti.

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ABD, Mısır'a 195 milyon dolarlık askeri yardım yapacak
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