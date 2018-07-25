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, Anayasa Komitesini eylül ayında kurmayı hedefliyor

Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın eylül ayının son haftasında dünya liderlerinin katılacağı BM Genel Kurulu toplantıları öncesi, komiteyi kurmayı ve çalışmalarını başlatmayı hedeflediği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 23:30
BM, Suriye Anayasa Komitesini eylül ayında kurmayı hedefliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (GK) Başkanı , BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Suriye Anayasa Komitesini eylül ayının sonuna kadar kurmayı ve çalışmaları başlatmayı hedeflediğini söyledi.

De Mistura, 'den video konferans yoluyla yapılan kapalı oturumda, Suriye'deki siyasi gelişmelere ilişkin BMGK'yı bilgilendirdi.

BMGK temmuz ayı dönem başkanı İsveç'in BM Skoog, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Staffan De Mistura'nın Suriye anayasa komitesi listesine son halini vermek üzere gelecek hafta , Rusya ve İran'ın Soçi'de yapacağı görüşmelere katılacağını belirtti.

Olof Skoog, De Mistura'nın eylül ayının son haftası dünya liderlerinin katılacağı BM Genel Kurulu toplantıları öncesi komiteyi kurmayı ve çalışmalarını başlatmayı hedeflediğini ifade etti.

Skoog, BM Güvenlik Konseyinin Suriye'deki taraflara anayasa komitesinin kurulması konusunda ''ön koşulsuz ve yapıcı'' bir şekilde De Mistura ile iş birliği yapma çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Soçi'de 30 Ocak 2018'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde bir anayasa komitesi kurulması kararı alınmıştı.

Suriye Müzakere Yüksek Kurulu (MYK), anayasa komitesinde muhalefeti temsil edecek üyeler için Türkiye ile eşgüdüm halinde hazırladığı 50 adayın yer aldığı listeyi 5 Temmuz'da BM Suriye Özel Temsilcisi'ne sunmuştu.

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BM, Suriye Anayasa Komitesini eylül ayında kurmayı hedefliyor
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