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F-35’lere engelleme sembolik kaldı

Ragıp SOYLU
RAGIP SOYLU Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
F-35’lere engelleme sembolik kaldı
ABD Kongresi'nin tutuklu Amerikan vatandaşlarını gerekçe göstererek 'ye uygulamak istediği yaptırımlarda yumuşatmaya gidildi. Senato ve Temsilciler Meclisi'nin hazırladığı iki farklı 2019 Savunma Yetkilendirme Yasası taslaklarını tek metin haline getiren konferansta, F-35'lerin Türkiye'ye teslimini yasa uygulamaya girdikten sonra sadece 90 gün sınırlandıracak bir formül bulundu. Daha önceden Senato taslağında Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması için tedbirler alınması istenirken bu ortadan kaldırıldı. Böylelikle Türkiye'ye uçak teslimatını ve operasyonel süreci sekteye uğratmayacak metin hazırlandı.
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F-35’lere engelleme sembolik kaldı
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