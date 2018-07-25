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polisi çiftçileri ve bisikletçileri gaza boğdu

polisi, ünlü bisiklet yarışı Tour de France sırasında eylem yapan çiftçilere orantısız şekilde sert müdahalede bulundu

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Fransız polisi çiftçileri ve bisikletçileri gaza boğdu
Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından Bisiklet Turu'na (Tour de France), çiftçilerin eylemleri damgasını vurdu. 7 Temmuz'da başlayan turun Carcassonne ile Bagneres-de-Luchon arasındaki 218 kilometrelik 16'ncı parkurunda 30 km kadar ilerleyen bisikletçiler, çiftçilerin yolu saman balyalarıyla kapatması nedeniyle duraklamak zorunda kaldı. Bisikletçiler, eylemcilerin çiftlik hayvanlarını salmasıyla yolda iyice mahsur kaldı. polisi ise çiftçilere çok sert müdahalede bulundu. Bisikletçiler de polisin orantısız şekilde kullandığı göz yaşartıcı gazlara maruz kaldı. Bir yanda polisin sürüklediği eylemciler, diğer yanda gözleri gazdan yanan bisikletçilerin görüntüleri ajanslara yansıdı. Gazdan etkilenen bisikletçilere tıbbi müdahale yapılmasının ardından yarış 15 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Polis "Çiftçiler bu protestoyu düzenlediler çünkü Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert tarafından görülmek istiyorlardı" açıklamasını yaptı.
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Fransız polisi çiftçileri ve bisikletçileri gaza boğdu
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