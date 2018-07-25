Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İsrail, Suriye uçağını vurdu

, uçağını vurdu

Giriş Tarihi: 25.7.2018
İsrail, Suriye uçağını vurdu
ordusu, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla dün işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde Esad rejimine ait Rus yapımı bir savaş uçağını savunma füze sistemleriyle vurduğunu duyurdu. Yerel medya kaynakları uçağın topraklarına düştüğü bilgisine yer verdi. Esad rejimine bağlı SANA haber ajansı da sınırındaki Suriye hava sahasında bulunan Seyda bölgesinde meydana gelen olayı doğruladı. İsrail, önceki gün de Esad rejiminin ülkenin güneyinde İsrail sınırına yakın bölgelerde düzenlediği saldırılar sırasında ateşlendiği ileri sürülen iki roket nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıklamıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail, Suriye uçağını vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN