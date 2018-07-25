İsrail, Suriye uçağını vurdu

İsrail
ordusu, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla dün işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde Esad rejimine ait Rus yapımı bir savaş uçağını savunma füze sistemleriyle vurduğunu duyurdu. Yerel medya kaynakları uçağın Suriye
topraklarına düştüğü bilgisine yer verdi. Esad rejimine bağlı SANA haber ajansı da Yermuk Kampı
sınırındaki Suriye hava sahasında bulunan Seyda bölgesinde meydana gelen olayı doğruladı. İsrail, önceki gün de Esad rejiminin ülkenin güneyinde İsrail sınırına yakın bölgelerde düzenlediği saldırılar sırasında ateşlendiği ileri sürülen iki roket nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıklamıştı.