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moda tasarım şirketini kapatıyor

Başkanı 'ın kızı , kendi adını taşıyan giyim ve ayakkabı tasarım şirketini kapatma kararı aldığını belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 23:30 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 01:42
Ivanka Trump moda tasarım şirketini kapatıyor

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu markayı ilk kurduğumuzda kimse elde edeceğimiz başarıyı tahmin edemezdi. Washington'daki 17 ayın ardından iş hayatına dönüp dönmeyeceğimi veya ne zaman döneceğimi bilmiyorum ama öngörülebilir bir geleceğe kadar odağımın şu anda Washington'da yaptığım işte olacağını biliyorum. Dolayısıyla şimdi bu kararı almak takımım ve ortaklarım için tek adil sonuç." ifadelerini kullandı.

Trump'tan kızı Ivanka'ya destek

4 yıl önce kurulan şirket kısa sürede büyük markalar arasına girmişti.

'ın babası tarafından 'a danışman olarak atanmasının ardından "Ivanka Trump" markasına karşı "Cüzdanına sahip çık" adı altında kampanya başlatılmıştı.

Trump'ın Beyaz Saray'daki görevine başlamasından sonra 'deki perakende mağaza zinciri Nordstrom "Ivanka Trump" markasına ait ürünlerin satışını durdurmuştu.

Geçen hafta ise 'nın en büyük perakende satış mağazası Hudson Bay, satış miktarındaki düşüşü gerekçe göstererek "Ivanka Trump" markasını ürün listesinden çıkarmıştı.

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Ivanka Trump moda tasarım şirketini kapatıyor
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