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’ı için oyuncular tutmuşlar

ALPASLAN DÜVEN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
Katar’ı protesto için oyuncular tutmuşlar
Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani'nin ziyareti sırasında başbakanlık konutunun bulunduğu 10 dışında düzenlenen Katar karşıtı eylem için oyuncu ajansıyla anlaşıldığı ortaya çıktı. Eylemin Katar'ın Körfez'deki rakipleri tarafından düzenlendiği de öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan habere göre, kast ajansı Extra People, şirkete bağlı oyunculara e-posta göndererek el Sani'nin İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesi sırasında düzenlenecek eylemine katılanlara ekstra 20 pound ödeme yapacağını duyurdu.
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Katar’ı protesto için oyuncular tutmuşlar
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