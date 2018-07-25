Katar’ı protesto için oyuncular tutmuşlar

Katar
Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani'nin İngiltere
ziyareti sırasında başbakanlık konutunun bulunduğu 10 Downing Street
dışında düzenlenen Katar karşıtı eylem için oyuncu ajansıyla anlaşıldığı ortaya çıktı. Eylemin Katar'ın Körfez'deki rakipleri tarafından düzenlendiği de öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan habere göre, kast ajansı Extra People, şirkete bağlı oyunculara e-posta göndererek el Sani'nin İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesi sırasında düzenlenecek protesto
eylemine katılanlara ekstra 20 pound ödeme yapacağını duyurdu.