Trump ve Juncker ticaret sorununa çözüm için masada

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ve ABD arasındaki tüm ticaret bariyerlerinin ve sübvansiyonların kaldırılmasından memnuniyet duyacağını belirterek, "Adil bir ticaret anlaşması istiyoruz. Umarım bunun için bir yol bulabiliriz" dedi.

Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Beyaz Saray'da yapacakları kritik görüşme öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.

Açıklamasında, ülkesinin mevcut şartlarda AB'ye her yıl milyarlarca dolarlık ticaret açığı verdiğini ve bunun vurgulayan Trump, "Adil bir ticaret anlaşması istiyoruz. Umarım bunun için bir yol bulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Juncker ise ABD ile AB arasındaki ticaretin dünya ekonomisi için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bizler yakın partnerleriz, müttefikleriz; birbirimizin düşmanı değiliz. Birbirimizle çalışmak zorundayız. Dünya ticaretinin, yarısını bizler temsil ediyoruz. ABD ile AB arasındaki ticaret hacmi 1 trilyon dolar. Bu nedenle, birbirimizi hedef almak yerine birbirimizle konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD ile AB'nin gümrük vergilerini yükseltmek yerine düşürmesi gerektiğini savunan Juncker, "Bunu yapmak zorundayız. Bu bizim görevimiz." diye konuştu.

SIFIR TARİFE, SIFIR BARİYER, SIFIR SÜBVANSİYON

Trump, Juncker'ın bu sözlerine, "Eğer sıfır tarife, sıfır bariyer ve sıfır sübvansiyona ulaşabilirsek ABD bundan büyük memnuniyet duyar." karşılığını verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan ikili, kısa açıklamalarının ardından heyetleriyle birlikte toplantıya başladı.

Washington'ın ithal çelik ve alüminyuma getirdiği vergiler ve misilleme tedbirlerle gerilen ilişkiler için önem taşıyan toplantıda, ticaretin yanı sıra güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği gibi konularında gündeme gelmesi bekleniyor.