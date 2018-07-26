ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten küstah sözler

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi.

KÜSTAH TEHDİT

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cezaevinden çıkan ancak ev hapsi devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Pence daha sonra katıldığı bir konferansta rahibin serbest kalmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi.



TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLMİŞTİ

Mahkeme, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirmişti.

Brunson, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.