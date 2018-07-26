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Başkan Yardımcısı Pence'ten küstah sözler

Başkan Yardımcısı , ev hapsine alınan ABD'li rahip 'un serbest bırakılması için küstah bir çıkışta bulundu.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 18:26
ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten küstah sözler

Başkan Yardımcısı , ev hapsine alınan ABD'li rahip 'un serbest bırakılmaması durumunda 'ye yaptırım uygulanacağını söyledi.

KÜSTAH TEHDİT

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cezaevinden çıkan ancak ev hapsi devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Pence daha sonra katıldığı bir konferansta rahibin serbest kalmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLMİŞTİ

Mahkeme, ve adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirmişti.

Brunson, cumhurbaşkanı 'ın ABD Başkanı 'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.

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ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten küstah sözler
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