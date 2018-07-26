Ay, 1 saat 43 dakika boyunca tutulacak

Dünya, cuma günü 21'inci yüzyılın en uzun "Kanlı Ay
" tutulmasına tanıklık edecek. NASA
, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesinin, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örteceğini açıkladı. Ay, tutulma sırasında kızıl bir görünüme bürünecek. Dünya da 2003'ten bu yana Mars'a ilk kez bu kadar yakın olacak. Kızıl Gezegen
, 31 Temmuz 2018'de Dünya'ya 57.6 kilometre yaklaşacak. Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, Türkiye'de saat 20.15'ten itibaren takip edilebilecek.