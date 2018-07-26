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Ay, 1 saat 43 dakika boyunca tutulacak

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Ay, 1 saat 43 dakika boyunca tutulacak
Dünya, cuma günü 21'inci yüzyılın en uzun "" tutulmasına tanıklık edecek. , Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesinin, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örteceğini açıkladı. Ay, tutulma sırasında kızıl bir görünüme bürünecek. Dünya da 2003'ten bu yana Mars'a ilk kez bu kadar yakın olacak. , 31 Temmuz 2018'de Dünya'ya 57.6 kilometre yaklaşacak. Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, Türkiye'de saat 20.15'ten itibaren takip edilebilecek.
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Ay, 1 saat 43 dakika boyunca tutulacak
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