BM'den Kolombiya'nın yeni hükümetine barışı güçlendirme çağrısı

Guterres, BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, Kolombiya'da ağustos ayında göreve gelecek hükümetin, ülkenin geniş kesimlerine kalkınma, güvenlik ve hukukun üstünlüğünü getirmekten başka karşı karşıya kalacağı muhtemelen daha büyük zorluk olmayacağına dikkati çekerek, geçen ay Ivan Duque'un zaferiyle sonuçlanan devlet başkanı seçiminin ardından insan hakları savunucuları ve topluluk liderlerini hedef alan saldırıların derin endişe yarattığını belirtti.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile varılan barış anlaşması çerçevesinde eski gerillaların siyasete dahil edilmesinin önemine işaret eden Guterres, yeni hükümetin, eski gerillalar arasında güveni tesis etmek gibi kritik bir sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Bu sadece FARC ile barış sürecini güçlendirme değil aynı zamanda diğer silahlı aktörlerle gelecekte yapılacak muhtemel müzakerelerle bağlantılı güvenilirlik meselesi." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da barış anlaşması kapsamında Kongrede 10 sandalyenin ayrıldığı eski gerillalardan 8'i geçen hafta yemin ederek işbaşı yapmıştı.

Yakında görevi sona erecek Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono'nun 26 Eylül 2016'da Cartagena kentinde beyazlar giyerek tüm dünyanın önünde imzaladıkları barış anlaşmasına referandumda az bir farkla "Hayır" çıkmıştı.

Yapılan değişikliklerin ardından tarafların Havana'da 12 Ekim 2016'da yeniden vardıkları barış anlaşması, 24 Kasım'da başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanmıştı.