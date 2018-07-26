Büyük Üsküp depremi 55. yılında anıldı

26 Temmuz 1963'te Üsküp'te 6.1 şiddetinde meydana gelen felaket deprem Makedonya'nın tarihinde en acı olaylar arasında yer alıyor. 15 bin 800 evin yıkılıp, 28 bin evin de hasar gördüğü deprem dönemin Yugoslavya'sında büyük trajedilere yol açmıştı. Bin 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin kişinin yaralandığı deprem o günden beri her yıl anılıyor.

VATANDAŞLAR BİLİNÇLENDİRİLDİ

Depremin 55. Yıldönümü olan bugün Üsküp şehir belediyesinin öncülüğünde, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yapılan organizasyonlarla vatandaşlar depremin en çok zarar gördüğü bölgeleri ziyaret ederek bilinçlendirildi.



