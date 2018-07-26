Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Büyük Üsküp depremi 55. yılında anıldı

Büyük i 55. yılında anıldı

1963’te 'ü yıkan ve bin 70 kişinin ölümüne sebep olup, 200 binden daha insanı evsiz bırakan 55. yıl dönümünde anıldı.

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 15:45
Büyük Üsküp depremi 55. yılında anıldı

26 Temmuz 1963'te 'te 6.1 şiddetinde meydana gelen felaket 'nın tarihinde en acı olaylar arasında yer alıyor. 15 bin 800 evin yıkılıp, 28 bin evin de hasar gördüğü deprem dönemin Yugoslavya'sında büyük trajedilere yol açmıştı. Bin 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin kişinin yaralandığı deprem o günden beri her yıl anılıyor.

VATANDAŞLAR BİLİNÇLENDİRİLDİ

Depremin 55. Yıldönümü olan bugün Üsküp şehir belediyesinin öncülüğünde, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yapılan organizasyonlarla vatandaşlar depremin en çok zarar gördüğü bölgeleri ziyaret ederek bilinçlendirildi.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük Üsküp depremi 55. yılında anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN