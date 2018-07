BUGÜN NELER OLDU

ABD'li şarkıcı Demi Lovato 'nun, aşırı doz uyuşturucu dan hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. Demi Lovato, geçen yıl yayımlanan YouTube belgesinde alkol ve uyuşturucu kullanımıyla mücadelesinden açıkça söz etmişti. "Confident" albümüyle 2015'te Grammy'ye aday gösterilen Lovato'nun "Sorry Not Sorry", "Skyscraper" ve "Heart Attack" şarkıları müzik listelerinde ilk 10'a girmeyi başarmıştı.