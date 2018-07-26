Kerkük'te Türkmenler valilik makamına talip oldu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi : '' Hükümet kurma sürecinde Kerkük üzerinden siyasi pazarlık yapılmasına izin vermeyeceğiz'. Kerküklülerin iradesini hiçe sayarak hükümet kurmak isteyenler daha önceki siyasi parti ve iktidarlar gibi başarısız olacaklar''

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, düzenlediği basın toplantısında, ''Hükümet kurma sürecinde Kerkük üzerinden siyasi pazarlık yapılmasına izin vermeyeceğiz.'' dedi.

Salihi, ''Kerküklülerin iradesini hiçe sayarak hükümet kurmak isteyenler daha önceki siyasi parti ve iktidarlar gibi başarısız olacaklar.'' diye konuştu.

Kerkük'ün güvenliğinin Irak'a bağlı güvenlik güçleri tarafından sağlanmasından Türkmenlerin memnun olduğuna dikkat çeken Salihi, ''Güvenlik dosyasında Türkmenlere danışmadan yapılacak herhangi bir değişiklik ya da gelişme başarısız olacaktır. Bunu daha önceki yıllarda da gördük.''

ifadelerini kullandı.

TÜRKMENLER KERKÜK VALİLİĞİNE TALİP

ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan da Kerkük valiliği görevini Türkmenlerin üstlenmesi konusunda Bağdat'a resmi talepte bulunduklarını söyledi.

Kerkük valiliği görevinin tek bir etnik gruba ait olmadığının altını çizen Turan, ''Valilik görevi talebimiz Kürt siyasi partilerinin dışında herkes tarafından olumlu karşılandı.'' diye konuştu.