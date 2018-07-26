Mars’ta tarihi keşif: Su gölü bulundu

SU bulunma ihtimali defalarca gündeme gelen Mars'ta bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşife imza atıldı. İtalya'daki Bologna Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden gökbilimciler, Mars Express uydusuyla yaptıkları gözlemlerde Kızıl Gezegen
'in güney kutup dairesinin güneyinde buz örtüsü altına gizlenmiş bir su gölü olduğunu belirledi. Araştırmacılar Mayıs 2012 ile Aralık 2015 arasında radarla yaptıkları ölçümlerde gezegen yüzeyinin 1.5 kilometre altında, 20 kilometreye yayılan su kütlesinin varlığını tespit etti.
YAŞAM İÇİN UYGUN ORTAM
Mars'ta daha önce de donmuş halde veya mevsimsel su varlığına rastlanmıştı, ancak yeni keşfin gezegende ilk kez kalıcı su varlığına işaret ettiği belirtildi. Antarktika'daki Vostok Gölü'ne benzer özellikler taşıyan gölün, aşırı soğuk ve tuzlu olmasına rağmen, dünyada benzer koşullarda mikropların yaşadığı örneklere rastlandığından, canlı yaşamı için uygun ortam sağlayabileceği düşünülüyor.