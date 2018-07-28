Haberler Dünya Haberleri Dünyanın her köşesinde Türkiye’nin izleri var

Dünyanın her köşesinde Türkiye’nin izleri var Diplomatik yaygınlıkta dünyanın ilk 6 ülkesi arasına giren Türkiye’nin dış temsilcilik sayısı 239’a ulaştı. Ankara ayrıca din, dil, ırk ayırmadan her yere yardım elini uzatıyor