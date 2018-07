Dünyanın her köşesinde Türkiye’nin izleri var

BUGÜN NELER OLDU

Milli değerleri temel alan girişimci ve insani bir dış poli tika izleyen Türkiye, farklı coğrafyalardaki temsilcilik sayısını AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana önemli ölçüde arttırdı. 2002'de 163 olan temsilcilik sayısı bugün 239'a ulaştı. Diplomatik yaygınlıkta dünyanın ilk 6 ülkesi arasına giren Türkiye 138 ülkede büyükelçilik, 86 ülkede başkonsolosluk, 13 ülkede daimi temsilcilik, bir ülkede ticaret ofisi ve bir ülkede de konsolosluk ajansı olarak faaliyet gösteriyor. Çok yönlü dış politika izleyen Türkiye'nin, Avrupa'da 92, Asya'da 70, Afrika'da 44, Amerika'da 29, Okyanusya'da 4 temsilciliği bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Afrika'daki temsilcilik sayısını arttırmayı planlayan Türkiye, Afrika kıtasındaki büyükelçilik sayısını bu yıl 41'e yükseltti.TİKA'nın 2002'de 12 olan yurtdışı koordinasyon ofis sayısı da 61'e yükseldi. Günümüzde 59 ülkede faaliyet gösteren TİKA'nın 2002'de 85 milyon dolar olan kalkınma yardımları 4 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye, TİKA aracılığıyla Balkanlar'dan Afrika'ya, Asya'dan Ortadoğu'ya kadar pek çok bölgede faaliyetlerine devam ediyor. TİKA'nın ofisleri arasında Afganistan, Bangladeş, Tunus, Filipinler, Filistin, Etiyopya, Irak, Kazakistan, Kolombiya, Meksika, Moğolistan, Mısır ve Ukrayna gibi birçok merkez yer alıyor.Türk Kızılayı da Türkiye'nin insanı temel alan dış politikasında önemli bir rol oynadı. Dil, din, ırk ayrımı gözetmeden yardıma ihtiyacı olan tüm kesimlere elini uzatan Kızılay, küresel bir aktör haline geldi. Türk Kızılayı son 10 yılda 78 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale ederken, ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladı. Türk Kızılayı, Filistin, Sudan, Endonezya, Sri Lanka , Kırgızistan gibi pek çok kalıcı refaha yönelik çalışmalara imza attı.Türk Hava Yolları (THY), son 16 yılda yaptığı atılımlarla yalnızca Türkiye'nin gurur kaynağı değil, gelir kapısı da oldu. THY 2002'de yalnızca 104 milyon lira kâr açıklarken, şu an şirketin esas kârı 1 milyar 22 milyon dolara net kârı 223 milyon dolara ulaştı. THY gelirini şu an 10 milyar 958 milyon dolara çıkardı. 2002'de 66 olan uçak sayısı şuan 329 uçağa ulaştı. 2002'de 103 noktaya uçulurken şu an yurt içinde 51, yurtdışında 252 olmak üzere uçuş ağı 303 oldu. 2002'de 10.4 milyon olan yolcu sayısı 68.6 milyonu geçti.