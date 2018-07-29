Anne ve beş çocuğu yanarak can verdi

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir motelde çıkan yangın
da anne
ile beş çocuğu yanarak öldü, 2 kişi yaralandı. Feci olay Benton Harbor şehrinde bulunan Cosmo Extended Living Motel'de meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede iki katlı moteli sardı. 26 yaşındaki Kiarre Samuel, eşi, yaşları 2 ile 10 arasında değişen 5 çocuğu ve bir başka çocuk aynı odadaydılar. Bir anda oda alevler ve duman içinde kaldı. Anne ve 5 çocuğu yanarak yaşamını yitirirken, baba ile yabancı çocuk yaralı olarak kurtuldu. Öte yandan Teksas eyaletine bağlı Robstown kentindeki bir bakımevine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda saldırgan da dahil 5 kişi hayatını kaybetti.