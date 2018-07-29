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Darbeciler yangından kurtarıldı iddiası

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Darbeciler yangından kurtarıldı iddiası
'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'a kaçan 8 darbeci askerin, Atina yakınlarında 88 kişinin ölümüne yol açan yangın sırasında kaldıkları askeri bölgeden tahliye edildiği öne sürüldü. Vradini gazetesi, "Yangın 8'i (askeri) de mi tehlikeye attı?" başlığıyla verdiği haberde bu kişilerin bölgede trafik sıkışıklığına yakalanılmadan hızlıca uzaklaştırıldıklarını kaydetti. Öte yandan yangında kaybolan 9 yaşındaki Sofia ve Vassiliki adlı ikiz kızların cansız bedenleri 4 gün sonra, anneanne ve dedelerinin kömürleşmiş cesetlerinin kucağında bulundu.
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Darbeciler yangından kurtarıldı iddiası
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