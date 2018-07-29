Darbeciler yangından kurtarıldı iddiası

FETÖ
'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan
'a kaçan 8 darbeci askerin, Atina yakınlarında 88 kişinin ölümüne yol açan yangın sırasında kaldıkları askeri bölgeden tahliye edildiği öne sürüldü. Vradini gazetesi, "Yangın 8'i (askeri) de mi tehlikeye attı?" başlığıyla verdiği haberde bu kişilerin bölgede trafik sıkışıklığına yakalanılmadan hızlıca uzaklaştırıldıklarını kaydetti. Öte yandan yangında kaybolan 9 yaşındaki Sofia ve Vassiliki adlı ikiz kızların cansız bedenleri 4 gün sonra, anneanne ve dedelerinin kömürleşmiş cesetlerinin kucağında bulundu.