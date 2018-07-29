Diktatör Sisi’nin adaleti! 75 idam

Mısır
'da mahkeme aralarında Şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler
Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el- Biltaci'nin de bulunduğu 75 sanık hakkında idam kararı verdi. Kahire Ceza Mahkemesi, evraklarının, görüşü alınmak üzere ülke müftüsüne gönderilmesini kararlaştırdı. Sanıklar, Rabia Meydanı
'nın güvenlik güçleri tarafından boşaltıldığı 14 Ağustos
2013'te "yol kesmek, kasten adam öldürmek ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunmak" gibi iddialarla suçlu bulundu. 739 sanığın yargılandığı davada bütün sanıklar hakkındaki karar 8 Eylül 2018'de açıklanacak. Karara temyiz yolu açık. Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce ülke müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvuruluyor. Müftü mahkemenin verdiği kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.
632 KIŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı'nda eylemler başlamış ve 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürmüştü. Güvenlik güçleri, 14 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde meydana müdahale etmiş, olaylarda resmi verilere göre 8'i polis 632 kişi hayatını kaybetmişti. 300'ü tutuklu 439'u firari 739 sanığın yargılandığı davada, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii
ve Muhammed Mursi'nin oğlu Avukat Usame Mursi de yer alıyor. Cemaatül İslamiye liderlerinden Asım Abdulmecid ve Arap dünyasının ünlü davet adamı Selefi harekete mensup Vecdi Guneym de gıyaben yargılananlar arasında öne çıkan isimler. Mahkeme kararının, Rabia Meydanı'nın boşaltılmasının 5'inci yılının hemen öncesinde verilmiş olması ise dikkat çekti.