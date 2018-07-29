Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Mısır'da bir idam kararı daha

'da bir idam kararı daha

'nın boşaltıldığı gün Minye kentinde meydana gelen olaylarla ilgili 1 kişi idama mahkûm edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 00:06 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 00:08
Mısır'da bir idam kararı daha

'da 'nın boşaltılması davasıyla ilgili 1 kişiye daha idam cezası verildiği belirtildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire'nin Tora bölgesinde gerçekleştirilen oturumda Minye , Said Mebruk Said adlı sanığın idamına hükmederek, evrakının görüşü alınmak üzere ülke müftüsüne gönderilmesini kararlaştırdı.

Sanık hakkındaki idam kararının, Rabia Meydanı'nın boşaltıldığı 14 Ağustos 2013'te Minye kentinde meydana gelen ve kamuoyunda "Adve olayları" olarak bilinen dava ile ilgili olduğu bildirildi.

Adve olayları davasında aralarında Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı 'nin de olduğu 805 kişi yargılanıyor.

Savcılık sanıkları, valilik binasını ateşe vermek, şiddet ve kargaşa çıkarmak ve kasten adam öldürmekle suçlamış, ancak sanıklar suçlamaları reddetmişti.

Rabia Meydanı'nın boşaltılması davasında 75 idam

Davada diğer sanıklarla ilgili kararın 23 Eylül'de açıklanacağı duyuruldu. Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Dün 75 sanık hakkında idam cezası verilmişti
Kahire Ceza Mahkemesi dün Rabia Meydanı'nın boşaltılması davasında, aralarında Şehit Esma'nın babası İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 sanık hakkında idam kararı vermişti.

Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce ülke müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvurulduktan sonra mahkeme son kararını veriyor. Müftü mahkemenin verdiği kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır'da bir idam kararı daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN