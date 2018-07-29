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Trump’tan Demokrat vekillere tehdit

Başkanı , Demokrat parti vekillerini hükümeti kapatmakla tehdit etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 21:01 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 21:07
Trump’tan Demokrat vekillere tehdit
Amerika Birleşik Devletleri () Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD kongresindeki Demokrat Parti milletvekillerini, hükümetin karşıtı politikaları çerçevesinde inşa edilmesi planlanan duvar kararını desteklememeleri halinde, hükümeti kapatmakla tehdit etti. Göçmen meselesinin şansa bırakılmaması gerektiğini belirten Trump, "Mükemmel insanların ülkemize girmesi gerek" ifadelerini kullandı.
Trump hükümeti, sınırında ülkeye kaçak olarak giriş yapan göçmenleri durdurmak için sınır boyunca bir duvar inşa etmeyi planlıyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın göçmen karşıtı politikaları ülke çapında protestolara yol açmıştı.
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Trump’tan Demokrat vekillere tehdit
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