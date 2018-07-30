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İki ayda ülke borcu için 41 milyon dolar topladılar

Malezya halkı, ülkenin dış larının ödenmesine katkı sağlamak için hükümetin kurduğu ""na şimdiye kadar 41 milyon dolar bağışta bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 07:48
İki ayda ülke borcu için 41 milyon dolar topladılar

yapılan yazılı açıklamada, ile iki ayda halktan toplanan miktarın 41 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Malezya'nın Maliye Bakanı Lim Guan Eng, ne kadar para toplanacağı ile ilgili bir hedef olmadığını belirterek, halkın yaptığı bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını kaydetti.

1.76 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Malezya halkı, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

Malezya'nın, eski Başbakan döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar dış borcu bulunuyor.

Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 düşürülmüştü.

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İki ayda ülke borcu için 41 milyon dolar topladılar
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