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İşte ’ın toplu konutları

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Giriş Tarihi: 30.7.2018
İşte Mars’ın toplu konutları
Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (), 2014'te düzenlediği 'ta konut projesi yarışması sonuçlandı. Ajans, 'de yaşayacak kolonicilerin kullanabileceği konut projeleri yarışmasının finalistlerini belirledi. Yarışmaya, dünya genelinden 18 yarışmacı grup katıldı. ABD'nin Arkansas eyaletinden katılan ve yarışmayı kazanan takımın projesine göre robotlar, konutların inşa edilmesi için gerekli malzemeyi Mars'ta bulacak ve ardından evler, 3D yazıcıların yardımıyla hayat bulacak. Tasarımcılar, konutların modüller şeklinde inşa edileceğini ve istendiği kadar alana sahip olacağını ifade etti. Bu nedenle konutların istenen sayıda insanı barındırabileceği belirtildi. En iyi 5 projeyi sunan tasarımcılar, 100 bin dolarlık primi aralarında paylaştı. Tasarımlar, NASA'nın resmi sitesinden de yayınlandı. Organizatörler, tasarımcıların insanoğlunu yeni gezegenlerin kolonileştirmesine bir adım daha yaklaştıracağını umuyor.
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İşte Mars’ın toplu konutları
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