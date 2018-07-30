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Trump, bir kez daha hükümeti kapatma tehdidinde bulundu

Başkanı , sınır güvenliğini sağlaması planlanan yasa tasarının kongreden onay almaması halinde hükümeti kapatacağını söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 22:12
Trump, bir kez daha hükümeti kapatma tehdidinde bulundu

Başkanı , sınırından ülkeye kaçak olarak giriş yapan leri önlemek için yapılmasını istediği duvarın yasa tasarısının kongreden geçmemesi halinde hükümeti kapatacağını söyledi. Yasa üzerinde ciddi olarak çalışıldığını ifade eden Trump, "ABD'nin ihtiyacı olan ahlak temelli bir göçmen sistemi oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Sınır güvenliği hakkında uzun süredir konuşulduğunu söyleyen Trump, "Hükümeti kapatmakta bir sorunum yok. Artık uygun bir sınır güvenliğine sahip olmamızın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Trump’tan Demokrat vekillere tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da kongredeki Demokrat vekillerin kendisini göçmen yasası konusunda desteklememeleri halinde hükümeti kapatacağını söylemişti.

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Trump, bir kez daha hükümeti kapatma tehdidinde bulundu
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