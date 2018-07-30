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üzerinden hızla yayılıyor! ''dan sonra şimdi de 'Momo'

İntihar haberleriyle gündeme gelen isimli oyunun ardından bu kez de 'Momo' adlı yeni oyun endişeye yol açtı.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 16:59
Whatsapp üzerinden hızla yayılıyor! 'Mavi Balina'dan sonra şimdi de 'Momo'

Mesajlaşma platformu üzerinden yayılan bu yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor. Özellikle de 'da yetkililer bu yüzün telefonunuzun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda.

Hürriyet'in BBC Türkçe'den aktardığı habere göre; Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor:

"Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor."

POLİS SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Meksika siber suçlar polisi, Twitter üzerinden ülke vatandaşlarını Momo oyununa katılmama konusunda uyarı yayımladı. Ancak oyun Latin Amerika sınırlarını çoktan aşarak, ABD, Fransa ve Nepal'e kadar yayılmış durumda. İspanya polisi de konu ile ilgili devreye girerek, sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulundu. Tıpkı Meksikalı meslektaşları gibi İspanyol polisi de Twitter mesajları aracılığıyla konu ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Polis, #SaçmalıklarıGormezdenGelin etiketi altında, kullanıcılara Momo'dan uzak durma ve aptalca trendlerin Whatsapp üzerinden yayılmasını engelleme çağrıları yapıyor. Ancak tüm bu uyarılara karşın Momo'nun ne olduğuna ve nasıl ortaya çıktığına dair halen kesin bir bilgi bulunmuyor.

İŞTE TEHLİKELERİ

Kişisel bilgileriniz çalınabilir
Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor
Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor
Kişilerden zorla para elde edilebiliyor
Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

Momo oyunu hali hazırda 2017'den bu yana birçok genç intiharı ile ilişkilendirilen Mavi Balina ile karşılaştırılmaya başlandı. Rusya'da yaratılmasına karşın Mavi Balina oyunu kısa sürede sosyal medya aracılığı ile dünyaya yayıldı. Rusya merkezli Mavi Balina oyunu da kısa sürede dünyaya yayılmıştı. Momo her ne kadar ağırlıkla WhatsApp üzerinden yayılsa da çocuklar arasında çok popüler olan sanal inşaat oyunu Minecraft'ta da bir oyun karakteri olarak görülmeye başlanmış durumda. Sanal suç uzmanları bu tür mesajlaşma zincirlerinden uzak durmayı ve bilinmeyen numaralarla iletişime geçmemeyi tavsiye ediyor.

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Whatsapp üzerinden hızla yayılıyor! 'Mavi Balina'dan sonra şimdi de 'Momo'
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