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’de yüz tanıma tekniği ırkçı çıktı

Giriş Tarihi: 31.7.2018
ABD’de yüz tanıma tekniği ırkçı çıktı
eski Başkanı tarafından ülkede yaşayan tüm etnisitelerden vatandaşların haklarını korumak için kurulan Amerikan Sivil Haklar Birliği , Amazon'un geliştirdiği yüz tanıma yöntemini test edince ortaya bir skandal çıktı. Amazon açık kaynak olarak sunduğu Rekognition isimli uygulamasını deneyen ACLU, 535 kongre üyesi ile 25 bin suçlunun cezaevinde çekilmiş fotoğraflarını karşılaştırdı. Rekognition API, siyahi senatörlerden 28'inin cezaevi suçlularından biri olduğu çıkarımını yaptı. Amazon'un uygulamasının hata yaptığı kişilerin tümünün siyahi olduğu dikkat çekerken, uygulamanın yanlış sonuçlar çıkardığı insanların yüzde 40'ının beyaz tenlilere göre daha koyu tenliler olduğu belirtildi. Amazon, ACLU'nun yaptığı teste karşı çıkarak güvenlik güçlerine Rekognition API'nin çıkardığı sonuçların yüzde 95 ve üzeri doğruluk halinde kullanılmasını tavsiye etti. Amazon, bu yüz tanıma teknolojisinin şimdiye kadar en az yüzde 80 oranında başarılı olduğunu öne sürdü.
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ABD’de yüz tanıma tekniği ırkçı çıktı
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