Afganistan’da patlama: 11 ölü, 31 yaralı

Afganistan'ın batısındaki Farah şehrinde yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu 11 sivil hayatını kaybederken, 31 sivil de yaralandı.

Afganistan'ın batısındaki Farah şehrinde yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu bir otobüs içerisinde bulunan 11 yolcunun hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığı aktarıldı. Hükümet yetkilileri, hayatını kaybedenler arasında bir kadının olduğu ve yaralılar arasında çocukların bulunduğunu açıkladı.

ANA YOL ÜZERİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Yolcu taşıyan otobüsün Herat eyaletinden Kabil'e giderken ana yol üzerinde patlamanın yaşandığı belirtildi. Taliban ve hükümet güçleri arasında sıklıkla yaşanan çatışmalar dolayısıyla hükümet olaydan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler'in Afganistan raporuna göre, yılın ilk yarısında yaşanan çatışmalarda bin 690 kişiden fazla sivil hayatını kaybetti, 3 bin 430'dan fazla kişi yaralandı.