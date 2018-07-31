Avrupa’nın en büyük faciası

Yunanistan
, Akdeniz
ülkeleri arasında en fazla orman yangını çıkan ülkelerin başında geliyor. Ancak Atina
yakınlarında son olarak yaşanan yangın felaketi, son yüzyılın en fazla can alan yangın felaketi oldu. Şiddetli rüzgârın etkisiyle iki saat içinde 91 kişinin ölümüne 25 kişinin kaybına yol açan yangın bin 500 kadar yazlık evi harabeye 12 bin 600 dönüm ormanlık alanı küle dönüştürdü. Bundan önce yaşanan en büyük yangın felaketi 2007'de Mora yarımadasında çıkmıştı.
15 gün süren yangında 63 kişi hayatını kaybetmiş, 187 köy haritadan silinmişti. Bu iki büyük yangından önce Yunanistan'da çıkan en büyük yangın 1917'deki Selanik yangını olarak biliniyordu. Selanik yangınında 70 bin kişi evsiz kalmasına rağmen kayıtlara geçen herhangi bir can kaybı olmamıştı. Bu bağlamda, Atina yakınlarında -ihmal sonucu çıktığı tahmin edilenson yangının 91 can alması ve 25 kişinin kayıplara karışması itibariyle, 1900'den 2018'e kadar Yunan yangınlar tarihinin en fazla can alan faciası olarak kayıtlara geçmiş oldu.