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'da ölen hastanın gözlerini çaldılar!

'ın başkenti 'de kardeşi vefat eden adam, hastaneyi vefat eden inin gözlerini çalmakla suçladı.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 09:39
Mısır'da ölen hastanın gözlerini çaldılar!

lı vatandaş, başkent 'deki El-kasr El-ayni Hastanesini vefat eden inin gözlerini çalmakla suçladı. Abduttavab isimli Mısırlı, kardeşinin naaşını almaya gittiğinde gözlerinin çıkarıldığını gördüğünü belirterek, "Hastane yönetimi kardeşimin ölümünü sabah saatlerinde haber verdi. a girdiğimizde ve bedenini aldığımızda kardeşimin çalınan gözlerinin yerinden kanlar boşalıyordu" ifadelerini kullandı.

"BU OLAYIN NASIL OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİNİ ANLATTI"

Hastane çalışanlarının olayın nasıl gerçekleştiği konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Abuttavab, "Hastanedeki hemşireler, ölen kardeşimin getirildiğinde ve morga sokulduğunda organlarının tamam olduğunu ve bu olayın nasıl olduğunu bilmediklerini anlattı" şeklinde konuştu.

Abduttavab, hastanenin kendisine verdiği raporda kardeşinin gözlerinin çalınması ile ilgili hiçbir şey yazmadığını da aktardı.

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Mısır'da ölen hastanın gözlerini çaldılar!
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